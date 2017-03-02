صحيفة تركية : تركيا ستغلق ” إنجرليك ” أمام الطائرات الأمريكية إن استمرت أمريكا بدعم الوحدات الكردية

أعلنت تركيا عن عزمها على إغلاق قاعدة إنجرليك أمام الطائرات الأمريكية في حال استمرار دعم الأخيرة لحزب الاتحاد الديمقراطي في عملية الرقة التي تستمر المباحثات بشأنها.

وأشارت صحيفة يني شفق التركية، بحسب ما نقل موقع “ترك برس”، إلى أنّ المباحثات حول عملية الرقة بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية مازالت مستمرة، لافتة إلى أنّ إغلاق قاعدة إنجرليك أمام القوات الأمريكية ضمن الخيارات الموجودة أمام تركيا في حال استمرار الدعم الأمريكي لحزب الاتحاد الديمقراطي.

وذكرت الصحيفة أنّ عدم مشاركة حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات الحماية الشعبية في عملية الرقة من بين أهم الشروط التي وضعتها تركيا على طاولة الحوار فيما يخص عملية الرقة.

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