صحيفة فرنسية : روسيا نشرت شرطة شيشانية في حلب لـ ” التحكم بالموالين غير المتحمسين للحل السياسي الروسي “

قال كاتب في صحيفة “لوبينيون” الفرنسية، إن روسيا منعت بشار الأسد من التوجه لحلب بعد السيطرة عليها.

وفي مستهل مقاله، قال “جان-دومينيك ميرشيه” عن بشار: “لم يذهب حتى الآن إلى حلب كي يحتفل بانتصاره فيها .. موسكو هي من منعته”.

وأضاف أن الجيش الروسي قام بنشر المئات من الشيشان من أجل “التحكم بالموالين غير المتحمّسين للحلّ السياسي الروسي”.

وأشار إلى أن الشرطة العسكرية الشيشانية اعتقلت عناصراً من الأجهزة الأمنية في حلب.

ولفت إلى أن “النظام منقسم ما بين تيّار موال لإيران وآخر موال لروسيا. الفصيلان يتواجهان ولا يتورّعان عن التصفيات الجسدية التي ينسبونها للإرهابيين”.(Monte Carlo)

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