عائد من سوريا .. بلجيكا : القبض على رجل يقود سيارة محملة باسطوانات غاز معدة للتفجير

اعترضت الشرطة البلجيكة، الأربعاء، سيارة في منطقة “هالابورت” بالعاصمة بروكسل، وطوقت المنطقة بعد أن وجدت داخلها اسطوانتي غاز معدات للتفجير.

صحيفة “دا مورخين” البلجيكية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشرطة أوقفت السيارة بعد عبور سائقها للإشارة الحمراء، وعند تفتيشها عثر على اسطوانات الغاز داخلها.

وفرضت الشرطة وخبراء المتفجرات طوقاً حول المنطقة، وقاموا بتفكيك الأسطوانات، فيما قال مراسل الصحيفة إنه سمع صوت انفجارين في المنطقة.

وأظهرت التحقيقات مع سائق السيارة، أنه معروف لدى السلطات، ومسجل كمتطرف، وسبق أن حكم عليه بالسجن 5 سنوات مع وقف التنفيذ، العام الماضي.

وكان السائق حوكم لكونه سافر إلى سوريا وقاتل هناك، ثم عاد إلى بلجيكا، ويجري التحقيق معه حالياً لمعرفة ما إذا كان ينوي تنفيذ هجوم ما باستخدام هذه الأسطوانات.

عكس السير