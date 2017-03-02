عشرات النواب الإيرانيين يطالبون خامنئي بنقل العاصمة من طهران لمدينة أخرى

بعث 73 نائبا إيرانيا، رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، يطلبون منه فيها دعم خطة نقل العاصمة الإيرانية من طهران إلى مدينة أخرى.

وقال النائب أبو الفضل أبو ترابي، في تصريح لوكالة أنباء البرلمان الإيراني إن الرسالة طلبت من خامنئي دعم الخطة التي وافق عليها البرلمان في ديسمبر/ كانون أول 2013، لنقل العاصمة الإيرانية من طهران، التي تعاني من مشاكل بينها الزحام، والتلوث، وخطر الزلازل.

وأضاف أبو ترابي أن الرسالة طلبت من خامنئي إصدار التوجيهات اللازمة للمسؤولين للبدء في مشروع نقل العاصمة.

واعتبر أبو ترابي أن حريق مركز تسوق بلاسكو في طهران الذي أسفر عن مقتل 26 شخصا في يناير/ كانون الثاني الماضي، دق ناقوس الخطر فيما يتعلق بالوضع العمراني لطهران، وأظهر مدى عدم جاهزية المدينة للتعامل مع مثل هذه الحوادث، وضرورة نقل العاصمة إلى مدينة أخرى.

وأشار النائب إلى أن الرئيس الإيراني حسن روحاني لم يعمل على تنفيذ مشروع نقل العاصمة، رغم مصادقة مجلس النواب عليه قبل 3 سنوات.

وصوت 110 من أصل 290 نائبا في البرلمان الإيراني لصالح خطة نقل العاصمة في 25 ديسمبر/ كانون أول 2013. ويعمل المجلس الذي شُكّل من أجل بحث تطبيق الخطة، على تحديد أي المدن الإيرانية أكثر ملاءمة لتصبح العاصمة الجديدة للبلاد. (ANADOLU)

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