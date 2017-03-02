على خطى ” نوكيا ” .. ” موتورولا ” قد تعيد إطلاق هاتف “ ريزور ”

أعلنت شركة #موتورولا الأميركية أنها قد تعيد إطلاق هاتفها “ريزور” الذي يعد من أكثر الهواتف شعبية في العالم إذ بيع منه أكثر من 130 مليون جهاز منذ إطلاقه لأول مرة العام 2004.

و يبدو أن قرار شركة #نوكيا الفنلندية بإعادة إطلاق هاتفها الشهير 3310 بإدخال تحسينات كبيرة عليه قد حفز الشركة الأمريكية حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة موتورولا التي تملكها حاليا شركة “لينوفو” الصينية إن الشركة تفكر جديا في إعادة إطلاق هاتف “ريزور” مع إدخال تحسينات تكنولوجية كبيرة عليه.

وقال لشبكة “سي أن بي سي” الإخبارية الأميركية بحسب ما نقلت شبكة إرم نيوز : ” لا يزال هذا الهاتف يحظى بشعبية كبيرة حتى الآن وهو هاتف جيد لذلك علينا التفكير بشكل جدي بإعادة إطلاقه لكن بمقومات أقوى بكثير من النسخة الأولى”.

وقد أطلقت مؤخرا شركة “موتورولا” هاتفين جديدين هما “موتو جي 5″ و”موتو جي5 بلس” ومن المتوقع أن يساعد إعادة إطلاق “ريزور” الشركة في تحسين وضعها المالي بعد تعرضها لخسائر في السنوات الماضية بسبب المنافسة القوية من الشركات الأخرى خاصة في مجال الهواتف الذكية.

وقالت الشركة إن الهاتفين الجديدين سيتم تسويقهما خلال الشهر الحالي بسعر تجزئة يبلغ 199 يورو (209 دولارات) لهاتف “جي5” و 229 يورو (240 دولارا) لهاتف “جي5 بلس”.

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