فعل الأمر ذاته في بلجيكا قبل أن يقبض عليه .. بريطانيا : سيدة تروي كيف خدعها لاجئ بالغ عبر الزعم بأن عمره 12 عاماً ثم هددها بالقتل ! ( فيديو )

صدمت امرأة بريطانية عندما علمت بأن اللاجئ الطفل الذي استقبلته في منزلها، هو شخص بالغ، مشيرة إلى أنه هددها بالقتل لاحقاً.

وروت البريطانية لصحيفة “ديلي ميل”، بحسب ما ترجم عكس السير، أنها استقبلت اللاجئ الأفغاني “عبدول” في منزلها للاعتناء به.

وعبدول المؤدب والخجول، بحسب السيدة، قال إن عمره 12 عاماً، وبعد فترة قصيرة أصبح عدائياً، وبدأ بمهاجمة أقاربها.

ومن خلال زيارة لطبيب الأسنان، أكد الأخير لها أن عبدول عمره بين 19 و21 عاماً، وليس 12.

وقامت الشرطة بعد ذلك باعتقال عبدول الذي هدد السيدة التي احتضنته بالقتل، لتشير الصحيفة أنها “تعيش في خوف شديد الآن”.

وقالت السيدة جولي (اسم مستعار) للصحيفة، إنها اكتشفت لاحقاً أن عبدول اعتقل في بلجيكا لتظاهره أيضاً لأنه طفل، وزعم عندما تقدم بطلب اللجوء هناك أن عمره 17 عاماً.

وأضافت الأم لطفلين أنه عرض على عبدول العديد من المنازل ليقيم فيها بشكل دائم لكنه لم يقبل وأصبح عدائياً وقام بضرب أحد أقربائها.

كما اكتشفت أيضاً أنه كان يرسل رسائل لأهله وأصدقائه، ومن هلال ترجمتها تبين أنه يسخر من كيفية خداعه للحكومة البريطانية عبر الادعاء بأنه طفل.

وطالبت السيدة، الحكومة البريطانية بفحص اللاجئين بشكل جيد والتأكد من صحة أعمارهم.

عكس السير