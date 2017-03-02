” فيس بوك ” يلجأ للذكاء الاصطناعي للتصدي للانتحار

يعتزم #فيسبوك استخدام الذكاء الاصطناعي وتحديث أدواته وخدماته للمساعدة في منع حالات #الانتحار بين مستخدميه.

وقالت أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم إنها تعتزم دمج أدواتها الحالية لمنع الانتحار الخاصة بمنشورات فيسبوك في خاصيتها للبث المباشر (فيسبوك لايف) وخدمة الرسائل ماسنجر.

وقالت الشركة في تدوينة إن الذكاء الاصطناعي سيستخدم للمساعدة في رصد المستخدمين ذوي الميول الانتحارية.

وذكرت صحيفة نيويورك بوست أن فتاة متبناة عمرها 14 عاما بثت في يناير كانون الثاني انتحارها عبر ما يعتقد أنها خاصية فيسبوك لايف.

ويستخدم فيسبوك بالفعل الذكاء الاصطناعي لمراقبة المواد المسيئة في خدمته للبث الحي.

وقالت الشركة إن الأدوات المحدثة ستتيح للمستخدمين الذين يشاهدون مادة مصورة على الهواء خيار التواصل مع الشخص مباشرة وإبلاغ فيسبوك عن تلك المادة.

كما يوفر فيسبوك للمستخدم الذي يبلغ عن المقطع الذي يبث عبر خدمة فيسبوك لايف خيارات تشمل التواصل مع صديق والاتصال بخط للمساعدة.

والانتحار هو ثاني أهم الأسباب التي تؤدي إلى وفاة الأشخاص بين سن 15 و29 عاما.

وذكر المركز الوطني للإحصاءات الصحية أن معدلات الانتحار قفزت بنسبة 24 في المئة في الولايات المتحدة بين 1999 و2014 بعد فترة من التراجع شبه الثابت. ( reuters )

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