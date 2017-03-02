قضماني بعد لقائه الروس : نرفض وضع ” الإرهاب ” على جدول محادثات جنيف

قال رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات يحيى قضماني بعد لقاء مع مسؤولين روس أن الهيئة ترفض وضع الإرهاب على جدول أعمال محادثات جنيف.

وقال قضماني بعد عودة ممثلين عن الهيئة العليا للمفاوضات، وبينهم رئيس الوفد المفاوض ضمن الهيئة نصر الحريري، من لقاء مع نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف في جنيف “نرفض إضافة سلة الإرهاب إلى السلل المطروحة” من قبل المبعوث الدولي إلى سوريا ستافان دي ميستورا وهي الحكم والدستور والانتخابات.

وأضاف “لن نتعامل معها، وإن وضعها دي ميستورا في أي وقت لن نتعامل معها أو ندخل في النقاش فيها”، مؤكدا “وضع الإرهاب على اللائحة مرفوض، مرفوض كليا حتى هذه اللحظة”.

وكان مصدر مقرب من وفد النظام ، أكد اليوم الأربعاء أن مفاوضي الحكومة في محادثات السلام بجنيف أجروا محادثات متعمقة وبناءة مع وسيط الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا على مدى اليومين المنصرمين واتفقوا على مناقشة مواضيع تتضمن الإرهاب والقضايا السياسية.

وذكر المصدر أن الوفد تلقى ورقة من دي ميستورا بشأن خططه لإجراء المحادثات وأجرى تعديلات عليها ثم طلب من دي ميستورا أن يعرضها على مفاوضي وفد المعارضة.

وكان دي ميستورا اقترح على الوفود المشاركة ورقة تتضمن البحث في ثلاثة عناوين أساسية بشكل متواز هي الحكم والدستور والانتخابات. (AFP)

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