كلمة سرية لتشغيل ” غوغل مابس ” دون إنترنت

أصبح برنامج #غوغل_مابس Google Maps التطبيق المفضل لدى ملايين المستخدمين للبحث عن وجهتهم أثناء التنقل، وتمكّن من إزاحة تطبيقات أخرى منافسة مثل “Here” من شركة نوكيا وخرائط أبل Apple Maps.

لكن هذا التطبيق يعتمد بشكل كلي على الاتصال بالإنترنت مما قد يشكل عبئا ماديا على البعض، خاصة أولئك الذين يعتمدون على باقات البيانات Data Packages ذات السعة الشهرية المحدودة.

وهناك حيلة بسيطة لاستخدام التطبيق بدون شبكة الإنترنت وفق ما اوردت قناة سكاي نيوز ، وذلك في منطقة محددة يقوم المستخدم بتحميلها عندما تتوفر شبكة “واي فاي” تمهيدا لاستخدامها عندما يغادر مكانه ودون أن يتوفر اتصال بالإنترنت.

كل ما عليك القيام به هو التوجه إلى المكان المخصص للبحث في تطبيق خرائط غوغل، ثم كتابة عبارة ok maps وبعد ذلك الضغط على زر البحث.

عندها ستلاحظ أن تطبيق خرائط غوغل قد رسم مستطيلا يحدد جزءا من الخريطة لموقعك الحالي، مع زر خاص بالتحميل Download يتيح عند الضغط عليه تحميل الخريطة على هاتفك من أجل استخدامها لاحقا دون إنترنت.

بالطبع بإمكانك التنقل في الخريطة إلى المكان الذي تود تحميل خريطته، ويمكنك أيضا تحميل خريطة أكثر من موقع عبر شبكات “واي فاي”، وبعد ذلك سيكون بإمكانك تشغيل خدمة التوجيه في خرائط غوغل أو البحث عن مواقع معينة دون إنترنت.

هناك طريقة أخرى، لاستخدام خرائط غوغل وميزة التوجيه دون إنترنت. وهذه الطريقة قائمة على الاتصال بشبكة واي فاي وتحديد الوجهة ليقوم التطبيق برسم الطريق، ويبدأ عمليه التوجيه.

وعندها حتى لو فقد المستخدم الاتصال بالإنترنت فستبقى خدمة التوجيه تعمل شرط أن تكون إلى نفسه الوجهة، وأن لا يكون الطريق قد خضع لأي تغييرات فعلية.

عكس السير