لعبة ” المستنسخين ” .. أغرب برنامج واقعي للمواعدة في العالم

يعتبر برنامج المستنسخين البريطاني، من أغرب برامج المواعدة في التاريخ، حيث تقوم فكرته على وصف المشاركين السمات الجسدية التي يتمنونها في شريك الحياة المثالي، ومن ثم يختار المشارك واحدا من بين العديد من المرشحين المتشابهين، الذين يرتدون نفس الملابس.

ومن الواضح أن فكرة هذا البرنامج الواقعي للمواعدة الجديد هو أن المظهر ليس كل شيء.

وبحسب مجلة أوديتي فإنه يسمح البرنامج للمشاركين استخدام أحدث تقنيات التصميم الإلكتروني لرسم صورة واضحة للشريك المثالي، بأدق التفاصيل بما في ذلك الطول وتصفيفة ولون الشعر، ولون العينين، والهيئة الجسدية، ولون البشرة وغير ذلك.

وبمجرد الانتهاء من تصميم الشريك المثالي، يقوم طاقم برنامج لعبة المستنسخين بالعثور على 8 أشخاص يطابقون تلك المواصفات، ويجعلونهم يرتدون نفس الملابس قبل السماح للمتسابق أو المتسابقة بالإقامة معهم جميعاً في منزل واحد لعدة أسابيع.

وبما أن كل المرشحين متشابهين في المظهر، يُستبعد المظهر كعامل يؤثر على الاختيار، ومن ثم يقوم المتسابق باستبعاد المرشحين واحداً تلو الآخر على أساس شخصياتهم حتى يتبقى شريك الحياة المثالي.

وقال ديفيد فلين مؤسس شركة يونغست ميديا التي ابتكرت فكرة هذا البرنامج الفريد من نوعه وفق ما نقلت شبكة إرم نيوز: ” يبدو هذا وكأنه حلم أي أعزب، حيث يتمكن الفرد من خلق شريك حياته المثالي ثم يحصل على فرصة العيش مع ثمانية منهم”.

ويعتبر هذا البرنامج مثل كل برامج المواعدة باستثناء فكرة القرناء التي تميزه عن أمثاله، حيث يمر المشاركون بجولات سريعة يمضون فيها وقتاً مع المرشحين لاكتشاف شخصياتهم، وفي نهاية كل أسبوع، سيكون عليه استبعاد أحد المستنسخين حتى يتبقى 3 فقط.

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