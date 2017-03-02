مصدر روسي يعلن عن جولة مفاوضات جديدة حول سوريا في الأستانة

قالت وسائل إعلام روسية، اليوم الأربعاء، إن العاصمة الكازخية أستانة ستستضيف لقاءا جديدا بين الدول الضامنة للهدنة في سوريا والمعارضة في 14 مارس/آذار الجاري.

ونقلت وكالة انترفاكس الروسية(رسمية) عن مصدر مطلع (لم تسمه) بأن اجتماعا جديدًا بين الدول الضامنة للهدنة في سوريا والمعارضة السورية المسلحة سيعقد في أستانة في 14 مارس الجاري.

وقال المصدر للوكالة، في جنيف، اليوم إنه “من المتوقع أن يجري اللقاء في أستانة في 14 مارس.

يذكر أن الدول الضامنة للهدنة في سوريا هي روسيا وتركيا وإيران. وجرت الجولة الثانية من المفاوضات السورية في عاصمة كازاخستان في 15 و16 فبراير/شباط الماضي.

وعقدت الجولة الأولى من مفاوضات أستانة في 23 و24 يناير/كانون ثانٍ الماضي، بقيادة تركيا وروسيا، ومشاركة إيران والولايات المتحدة ونظام بشار الأسد والمعارضة السورية؛ لبحث التدابير اللازمة لترسيخ وقف إطلاق النار.

وخلال الاجتماع اتفقت الدول الضامنة على إنشاء آلية مشتركة للمراقبة من أجل ضمان تطبيق وترسيخ وقف إطلاق النار في سوريا. (ANADOLU)

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