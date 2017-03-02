منظمة تابعة لغولن : سيبقى في أمريكا و لن ينتقل إلى كندا

نفت منظمة “التحالف من أجل القيم المشتركة” اعتزام الداعية المعارض التركي فتح الله غولن مغادرة الولايات المتحدة إلى كندا، بعد تكهنات أثيرت حول إمكانية انتقاله.

ورفضت المنظمة التابعة لغولن ادعاءات نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كورتولموش بأن جولن يخطط للانتقال إلى كندا، بحسب ما أعلنته المنظمة على موقعها الإلكتروني.

وقالت المنظمة في بيان: “السيد غولن لم يشتر أي ممتلكات في كندا أو غيرها وليس لديه نية لمغادرة الولايات المتحدة”.

وأضاف البيان: “هذا ليس إلا مجرد شائعة كاذبة يتم تداولها مرة أخرى لصرف الانتباه عن القمع الداخلي والتحرك الاستبدادي لحكومة (الرئيس التركي رجب طيب) إردوغان، وإملاء ضغط على الحكومة الأمريكية لإلقاء القبض على غولن”.

ويعيش غولن في منفى اختياري بولاية بنسلفانيا الأمريكية منذ عام 1999، وتتهم تركيا بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي جرت في تموز/يوليو الماضي. (DPA)

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