هيئة الإغاثة التركية تنشئ روضة لأطفال سوريا اليتامى في ولاية كليس ( فيديو )

أنشأت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية في ولاية كليس جنوب البلاد، روضة لأطفال سوريين يتامى ممن يتراوح أعمارهم من 4 إلى 6 سنوات، لجأؤا إلى تركيا بسبب الحرب الدائرة في بلادهم.

ويشرف على إدارة الروضة 3 مدرسين، يقومون بجمع الأطفال صباحاً من منازلهم عبر سيارة مخصصة لهذا الغرض، ويعيدونهم إلى بيوتهم مساءً.

ويبلغ عدد الأطفال الموجودين في الروضة 70 طفلاً سورياً، يترددون إليها 6 أيام في الأسبوع.

وفي تصريح أدلى بها لمراسل الأناضول قال أحمد كنعان مسؤول قسم الأيتام في هيئة الإغاثة الإنسانية بولاية كليس، إنّ الهيئة تقوم بنشاطات وفعاليات مختلفة من شأنها تقديم كافة أنواع الخدمات للأطفال السوريين اليتامى وأسرهم.

وأضاف كنعان قائلاً: “يوجد في ولاية كليس 20 مأوى لليتامى، ويقيم في هذه البيوت 42 طفلاً يتيماً يترواح أعمارهم من 4 إلى 7 سنوات، ونقدّم لهم ولأسرهم كافة الخدمات التعليمية والصحية والغذائية”.

وأكّد كنعان، أنّ هيئة الإغاثة التركية تهدف لمتابعة رعاية الأطفال اليتامى إلى حين الانتهاء من دراستهم الجامعية، مشيراً في هذا الصدد أنّ الأطفال يتلقون علوماً باللغتين التركية والعربية في الروضة.

وأردف قائلاً: “لن نستطيع تعويض حنين الأب لهؤلاء الأطفال، لكننا نسعى لتوفير الاهتمام الذي يوليه الأب لأطفاله، فنحن نقوم بهذا العمل تطبيقاً لتعاليم رسولنا محمد (ص)، الذي أوصى بحسن التعامل مع الأيتام”. (ANADOLU)

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