وصل تأثيره إلى مدن سوريا الحدودية .. زلزال يضرب الجنوب الشرقي لتركيا

ضرب زلزالان متتاليان الأول بقوة 5.5 درجات والثاني بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر، ولاية أدي يامان جنوب شرقي تركيا، اليوم الخميس.

وبحسب بيان صادر عن إدارة الطوارئ والكوراث التابعة لرئاسة الوزراء التركية، فإنّ الهزة الأولى وقعت في تمام الساعة 14:07 بتوقيت إسطنبول (11:07 بتوقيت غرينيتش) والثانية بعدها بـ 11 دقيقة

وأضاف البيان، وفق ما نقلت وكالة أنباء الأناضول، أنّ مركز الهزتين كان في منطقة سامصات، على عمق 11.3 كيلومترا تحت سطح الأرض.

وقال ناشطون ومدونون سوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الزلزال وصل تأثيره إلى مدن الشمال السوري الحدودية.

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