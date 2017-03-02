وظيفة بمليون درهم مع حاكم دبي .. و هذه شروطها !

لا تكف إمارة #دبي عن مفاجأة كل من يقطنها، فتلك الإمارة الصغيرة تكمل “مشوارها” في صناعة الأمل.

و في التفاصيل، أعلن الشيخ #محمد_بن_راشد_آل_مكتوم ، نائب رئيس دولة #الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ، بحثه عن صناع أمل، يطلقون “مبادرات خير” في كل الدول العربية.

ودوّن عبر حسابه الرسمي في “تويتر” ما يلي: “نبحث عن #صناع_الأمل في عالمنا العربي”، مرفقاً التغريدة بالإعلان الوظيفي الذي تضمن شروط تلك الوظيفة ومزاياها ومكافآتها.

وتأتي هذه الخطوة ضمن ما يعرف بـ” مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية”.

أما الشروط بحسب ما اوردت قناة العربية هي :

أن يتقن المتقدم إليها مهارات البذل وخدمة الناس، وأن يتمتع بخبرة لا تقل عن مبادرة مجتمعية واحدة في العمل والعطاء التطوعي أو أي من الأعمال الإنسانية أو الخيرية أو التخصصية التي تسهم في إسعاد الناس.

بالإضافة إلى أن يكون المرشح مشهوداً له في مجتمعه بحسن السيرة وجمال السلوك الإنساني، وأن يكون إيجابياً ومؤمناً بطاقات من حوله من أبناء الوطن العربي، وأن يكون عمر المتقدم أو المتقدمة من 5 إلى 95 سنة، مع فتح باب التقدم لكل مواطني الوطن العربي.

وما على المهتمين إلا إرسال السيرة الذاتية عبر الموقع التالي: www.arabhopemakers.com ، مع الإشارة إلى إمكانية التعرف على التفاصيل من أحمد الشقيري.

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