يحدث في حمص : إلقاء القبض على قاتل بعد 24 ساعة من جريمته .. و على عصابات ترويج مخدرات و دولارات مزورة

قالت وسائل إعلام موالية، إن فرع مكافحة المخدرات في حمص قبض على عصابتي ترويج مخدرات ودولارات مزورة، في حين تمكن فرع الأمن الجنائي من إلقاء القبض على قاتل خلال 24 ساعة من ارتكابه الجريمة.

ونقلت صحيفة الوطن الناطقة باسم النظام عن مصدر في فرع مكافحة المخدرات بحمص قوله أنه “نتيجة لعمليات المتابعة والبحث والتحري تمكنت دورية تابعة للفرع من إلقاء القبض على عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص من مروجي الدولارات المزورة وتزوير الوثائق وتهريب المازوت، مشيراً إلى أنه تم ضبط كمية كبيرة من الدولارات المزورة بحوزتهم”.

وأضاف المصدر: “فرع مكافحة المخدرات ألقى القبض أيضاً على اثنين من أفراد عصابة أخرى تمتهن ترويج المخدرات (حشيش وحبوب كيبتاغون) وضبط معهم كمية كبيرة من المخدرات”.

وفي حادثة ثالثة، قالت الصحيفة إن “دورية من عناصر فرع الأمن الجنائي بحمص تمكنت من إلقاء القبض على قاتل (يوسف ن) الذي تم العثور على جثته بالقرب من الكازية العسكرية على طريق دمشق منذ عدة أيام حيث تم استرداد سيارته المسروقة وضبط أداة الجريمة”.

وأضافت أن “القاتل (سعد ك) تم إلقاء القبض عليه في دمشق خلال 24 ساعة من ارتكاب الجريمة من عناصر الفرع وما تزال التحقيقات جارية لمعرفة كل تفاصيل الجريمة”.

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