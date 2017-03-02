60 مليون دولار ثمناً لحقوق نشر كتابين لأوباما و زوجته

أبرم الرئيس الاميركي السابق وزوجته ميشال عقدا بقيمة يرجح ان تكون قياسية، مع دار “بينغوين راندوم هاوس” للنشر لاصدار كتاب لكل منهما.

وذكرت صحيفة “فيننشال تايمس” ان دار النشر التي لم تكشف عن قيمة العقد، وافقت على دفع اكثر من 60 مليون دولار لضمان حقوق الكتابين.

وامتنعت ناطقة باسم الدار عن التعليق على قيمة العقد التي في حال تأكدت ستجعل منه من الاغلى في العالم.

وكان مؤلف الروايات البوليسية جيمس باترسون وقع العام 2009 عقدا قدرت وسائل اعلام عدة قيمته ب150 مليون دولار لكنه كان يشمل 17 عملا.

وكان سلف باراك اوباما في البيت الابيض جورج بوش الابن حصل على عشرة ملايين دولار عن كتاب مذكراته على ما تفيد وسائل اعلام اميركية عدة.

وقبله نال الرئيس السابق بيل كلينتون 15 مليون دولار عن سيرته الذاتية “مي لايف”.

وسبق لاوباما ان اصدر كتابي مذكرات. وقد بيعت اكثر من ثلاثة ملايين نسخة منهما في الولايات المتحدة فقط.

وكان اوباما نال جائزتي غرامي التي تمنحها الاوساط الموسيقية الاميركية عن النسخ المسجلة لكتابيه الاولين هذين بصوته في 2005 و2007.

وقد صدر الكتابان عن دار “كراون” الالبعة لمجموعة “بينغوين راندوم بابليشينغ”. كذلك اصدر اوباما كتابا موجها للاطفال.

وقال المدير العام للمجموعة ماركوس دول في بيان “يسعدنا جدا ان نواصل تعاوننا مع الرئيس والسيدة اوباما”.

واصدرت ميشال اويباما من جهتها كتاب “اميريكن غرون” حول البستنة والاغذية العام 2012.(AFP)

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