ألمانيا : تأثير الكحول يدفع رجلاً للاعتراف بارتكابه جريمة قتل قبل 26 عاماً !

وسائل إعلام ألمانية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشرطة اعتقلت رجلاً (52 عاماً) لقيادته سيارة تحت تأثير الكحول، الشهر الماضي، وخلال إلقاء القبض عليه اعترف بقتله امرأة (38 عاماً حينها) خلال فترة دراسته عام 1991.

وتحققت الشرطة من اعتراف الرجل، وتبين بالفعل، وفق ما ذكرت مجلة فوكوس الألمانية، أن امرأة عثر عليها مقتولة في شقتها بعد تلقيها عدة طعنات، وأن الحادثة سجلت حينها ضد مجهول.

وأفاد الرجل خلال التحقيق معه بأنه التقى المرأة صدفة في الشارع، وتتبعها إلى منزلها ثم قرع الجرس وهم بالدخول عنوة، ما دفع المرأة للصراخ، ليبادر بطعنها حتى الموت.

وأضاف الجاني أنه كان غارقاً في تلك الفترة بـ “فانتازيا القتل”.

وأفامت النيابة العامة دعوى ضد القاتل، واعتقل على إثر ذلك.

عكس السير