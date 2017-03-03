إدارة برشلونة تتواصل مع تشافي لخلافة إنريكي

مع إعلان قرار المدرب لويس إنريكي رحيله عن تدريب فريقه برشلونة بنهاية الموسم الحالي تزداد الشائعات حول خليفته.

وأحد أكثر الأسماء شيوعا وتداولا بين جماهير النادي الكتالوني هو أسطورة خط الوسط #تشافي_هيرنانديز الذي يلعب في صفوف السد القطري بالوقت الحالي.

الصحف الإسبانية أشارت إلى أن أحد أعضاء مجلس إدارة البلوغرانا أجرى اتصالا هاتفيا بتشافي، وعرض عليه فكرة تولي تدريب الفريق بدءا بالموسم المقبل، مذكرا بتجربة الفيلسوف بيب غوارديولا.

الرد جاء من تشافي واضحا، وهو عدم الرغبة في التدريب بالوقت الحالي وفق ما نقلت شبكة يورو سبورت ، مؤكدا أنه مازال يرغب في العيش بقطر وليس لديه نية للعودة خلال الفترة القريبة المقبلة كما أنه يحتاج إلى رخصة تدريب حيث لم يحصل عليها حتى اللحظة.

وتمهد إدارة برشلونة- غالبا- لعودة تشافي مع نهاية الموسم الحالي ليصبح مساعد المدرب الجديد وذلك في إطار إعداد النجم المحبوب من جماهير النادي الكتالوني ومنحه الخبرة الكافية استعدادا للمستقبل.

يشار ان تشافي أحد أهم لاعبي الوسط في تاريخ منتخب إسبانيا والمتوج معه بكأس العالم وكأس أمم أوروبا مرتين، وواحد من أساطير نادي برشلونة عبر التاريخ، والفائز معه بالدوري الإسباني 8 مرات، وبكأس ملك إسبانيا 3 مرات، وبالسوبر الإسباني 6 مرات، وبدوري أبطال أوروبا 4 مرات، والسوبر الأوروبي مرتين وبكأس العالم للأندية مرتين، بدأ مسيرته مع الفريق الأول لنادي برشلونة عام 1998 واستمر يلعب بقميصه حتى رحل إلى نادي السد القطري مع نهاية موسم 2014-15.

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