إستياء شعبي جراء تسليم وحدات الحماية الكردية مناطقاً في محيط منبج لميليشيات بشار الأسد .. و آراء كردية مختلفة إزاء ما حصل

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن استياء شعبياً واسعاً يسود مناطق سيطرة مجلس منبج العسكري (التابع لوحدات الحماية الكردية)، على خلفية قرار الأخير تسليم قوات النظام قرى على خطوط التماس مع فصائل درع الفرات.

ونقل المرصد عن مصادر أهلية قولها إن الاستياء بسبب هذا القرار جاء وسط توتر يسود المنطقة من تطورات الأحداث في الساعات والأيام القادمة.

وكان مجلس منبج العسكري التابع لوحدات الحماية الكردية أعلن يوم أمس عن اتفاقه مع الجانب الروسي حول تسليم القرى الغربية في ريف منبج لمن أسماها “حرس الحدود التابعة للدولة السورية”، بهدف “قطع الطريق أمام الأطماع التركية”.

وأعلنت هيئة الأركان العامة للجيش الروسي اليوم أن “وحدات من القوات السورية ستدخل المناطق التي تسيطر عليها قوات الدفاع الذاتي الكردية بدءا من الجمعة 3 مارس/آذار”.

وأكد رئيس المديرية العامة للعمليات في هيئة الأركان الروسية سيرغي رودسكوي، الجمعة، بحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم”، أن “وحدات الجيش السوري وصلت إلى المنطقة الواقعة جنوب غرب مدينة منبج التي تسيطر عليها وحدات الدفاع الذاتي الكردية”.

وانقسمت آراء الناشطين والمدونين الأكراد عبر مواقع التواصل الاجتماعي إزاء هذه الخطوة، فمنهم من اعتبر أنها تندرج ضمن اختيار المصالح السياسية الأنسب وأن تمدد النظام أقل خطراً من تمدد تركيا، ومنهم من قال إن الكورد أصبحوا جنوداً تحت الطلب، وأن ما حصل هو تفريط بدماء الذين قضوا خلال طرد تنظيم “داعش” من هذه المناطق.

ولم يعرف بعد مصير المدنيين في المناطق التي سيتم تسليمها لجيش بشار الأسد المؤلف من ميليشيات إيرانية ولبنانية وعراقية وأفغانية.

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