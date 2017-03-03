الصادرات التركية تسجل ارتفاعا للشهر الرابع على التوالي

قال محمد بيوك أكشي، رئيس مجلس المصدرين الأتراك (TiM) إن صادرات بلاده سجلت ارتفاعا للشهر الرابع على التوالي. وبيّن بيوك أكشي في تصريحات أدلى بها، مساء الخميس، أن تسجيل ارتفاع في الصادرات لأربع أشهر متتالية، هو الأول منذ عام 2014، دون أن يذكر القيمة المادية لهذه الصادرات.

وأوضح أن الصادرات خلال الشهرين الأولين من 2017 شهدت ارتفاعا ملحوظا، ولفت أنهم يهدفون لرفع الصادرات إلى 155 مليار دولار خلال العام الجاري. وأضاف أنه “لم تكن الصادرات تشهد ازديادا متواصلا على مدى 4 أشهر منذ 2014، للمرة الأولى هناك زيادة متواصلة في الصادرات خلال الأشهر الأربع الأخيرة، الأمر الذي يعتبر تطورا مفرحا لنا”.

وأشار بيوك أكشي إلى العديد من الأسباب قد أدت إلى زيادة الصادرات من بينها إعادة تطبيع العلاقات مع روسيا، وحل المشاكل مع العراق عقب زيارة رئيس الوزراء بن علي يلدريم، فضلا عن تقديم الحكومة تسهيلات للمصدرين. (ANADOLU)

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