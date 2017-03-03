العثور على أقدم الكائنات الحية على الأرض يعزز الأمل باكتشاف حياة على كوكب ” المريخ “

ذكر موقع “ديلي ميل” أن مجموعة من علماء الأحياء اكتشفوا منذ مدة أقدم الكائنات الحية التي وجدت على كوكب الأرض.

وعن الاكتشاف الجديد قال الموقع: “تمكن العلماء من العثور في قاع البحر قرب الشواطئ الكندية على نوع فريد من #البكتيريا التي يقدر عمرها بـ 4 مليارات سنة تقريبا”.

ومن جانبهم قال العلماء وفق ما نقلت قناة روسيا اليوم : “بعد تحليل العينات وبقايا المعادن المأخوذة من الموقع المذكور تبين لنا أن تلك البكتيريا عاشت على كوكبنا قبل 3.7 إلى 4.28 مليارات سنة، تلك العينات من البكتيريا كانت موجودة على شكل سلاسل بكتيرية ضمن كميات من معدن أوكسيد الحديد الثلاثي أو ما يسمى بالهيماتيت”.

وأشار العلماء إلى أنهم توصلوا إلى تلك النتائج خلال حملتهم لدراسة الصخور الموجودة على طول الشاطئ الشرقي لخليج هدسون الواقع شمال مقاطعة كيبيك الكندية.

يذكر أن مجموعة من العلماء التابعين لجامعة لندن وخلال بحثهم عن كائنات حية تعيش في بيئات قريبة من بيئة المريخ، كانوا قد تحدثوا سابقا عن وجود كائنات حية على الأرض عمرها قرابة 4 مليارات عام، وأكدوا على أن تلك الكائنات التي تعيش في قاع المحيطات بالقرب من مناطق الحمم البركانية يمكن أن تكون دليلا على وجود الحياة على سطح المريخ.

كما تطرقوا للأحافير التي وجدت في منطقة Nuvvuagittuq الكندية حيث عثر في مناطق الينابيع الحارة هناك على آثار للبكتيريا التي قدر عمرها بأكثر من 3 مليارات سنة.

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