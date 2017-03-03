الـ ” فيفا ” يهدد الاتحاد الأرجنتيني بالإيقاف

هدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (#فيفا) بإيقاف الاتحاد الأرجنتيني للعبة إذا رفض الأخير الموافقة على قيام اتحاد أمريكا الجنوبية بفحص قائمة المرشحين لرئاسة الاتحاد المحلي.

ويأتي التحذير قبل ثلاثة أسابيع من مواجهتين مهمتين للأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2018 ضد تشيلي وبوليفيا.

وصوت الاتحاد الأرجنتيني بالموافقة على تعديل مادة في لائحته الجديدة في الأسبوع الماضي تقضي بإسناد مهمة فحص قائمة المرشحين إلى كلية الحقوق في بوينس أيرس وليس اتحاد أمريكا الجنوبية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية للاتحاد الأرجنتيني في 29 أذار/ مارس الحالي.

وقال الفيفا واتحاد أمريكا الجنوبية في بيان مشترك إن كل الاتحادات المحلية في القارة اعترفت بحق اتحاد أمريكا الجنوبية بفحص قائمة المرشحين.

وأضاف البيان: “عدم القبول بهذا الحق… ربما يؤدي إلى عقوبة واحدة ممكنة وهي إيقاف الاتحاد الأرجنتيني.”

وتسعى الأرجنتين التي ستستضيف تشيلي يوم 23 مارس ثم تخرج لمواجهة بوليفيا بعد ذلك بخمسة أيام للتقدم من المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية التي تضم عشرة منتخبات ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى منها إلى النهائيات مباشرة.

ويلعب صاحب المركز الخامس جولة فاصلة ضد بطل أوقيانوسيا. ( Reuters )

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