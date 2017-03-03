بالفيديو .. ” حصان ” يطعم ” الحمام ” في أحد شوارع نيويورك

في كثير من الأحيان، تتضامن الحيوانات فيما بينها وتظهر الكثير من الود لبعضها البعض، وهذا ما أظهره تسجيل مصور التقطه أحد السياح لحصان وهو يطعم بعض طيور الحمام التي تجمعت حوله في أحد شوارع مدينة #نيويورك الأمريكية .

ويظهر مقطع الفيديو الذي نشر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، حصاناً مربوطاً بعربة وهو يتناول بعض الطعام من دلو بالقرب من برج ترامب في حي مانهاتان الشهير، وحوله العديد من الحمام.

وكانت الطيور قد تجمعت حول الحصان طلباً للطعام، ولكنها لم تستطع التقاط الطعام من الدلو، الأمر الذي دفع الحصان لالتقاط الطعام من الدلو وتقديمه لها.

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