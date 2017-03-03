بالفيديو .. مترو موسكو يعين روبوتاً لاستقبال الركاب

شهد مترو #موسكو سلسلة من التجارب الناجحة خلال عطلة رأس السنة لروبوت لطيف للغاية، أزرق العينين يعمل على استقبال الركاب خلال الأعياد والمناسبات الخاصة.

وذكر بيان صحفي صادر عن المجلس البلدي لمدينة موسكو وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم أن “الروبوت يملك روح الدعابة، ويمكنه تبادل النكات مع الركاب”.

كما أن “الروبوت أيضا قادر على تذكر أسماء ووجوه الأشخاص الذين يلتقي بهم، فضلا عن أن بإمكانه الغمز وتغيير عينيه إلى شكل قلوب، بالإضافة إلى التقاط الصور وطباعتها”.

ويحمل الروبوت الذي يتواجد حاليا في المكتب الرئيسي للمترو، اسم “ميتروشا”(Metrosha).

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