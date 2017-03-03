بريطانيا : ” فأر ” يلغي رحلة جوية في مطار هيثرو

تسبب فأر في إلغاء رحلة جوية بـ#مطار_هيثرو في العاصمة البريطانية #لندن ، وذكر تقرير إخباري، أن مسؤولي المطار ألغوا رحلة كانت متجهة إلى مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية بعد العثور على فأر على متن الطائرة.

وكان المسافرون على الرحلة الجوية التابعة لشركة الخطوط الجوية البريطانية في انتظار إقلاع الطائرة وقت الإعلان عن إلغاء رحلتهم، حسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وقالت كارلي، وهي مسافرة على متن الرحلة، إن طاقم الطائرة أعلن “العثور على شيء غير مألوف”.

وأضافت أن اللوائح، بحسب طاقم الطائرة، تنص على عدم إقلاع الطائرة وعلى متنها فئران، وأنه سيجري تخصيص رحلة أخرى لنقل الركاب. ( DPA )

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