تعزيزات عسكرية تركية جديدة على الحدود مع سوريا

وصلت شاحنات تحمل على متنها عربات ومعدات عسكرية وحواجز خرسانية، يوم الخميس إلى المنطقة الحدوية جنوبي تركيا.

ووصل موكب الشاحنات المحملة بالتعزيزات العسكرية المرسلة من عدة مناطق إلى مدينة ألبيلي بولاية كيليس المتاخمة للحدود التركية مع سوريا.

وقالت وكالة أنباء الأناضول إن المعدات العسكرية أُرسلت، في ظل تدابير أمنية مشددة، بهدف تعزيز الوحدات العاملة على الحدود مع سوريا.

ووصل، الإثنين الماضي، ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، قطار يحمل تعزيزات عسكرية مرسلة من ولايات تركية مختلفة إلى الحدود مع سوريا.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية تركية قولها، إن القطار يحمل 22 عربة نقل جنود مصفحة، وأنها توجهت نحو الحدود السورية على شكل رتل.

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