دراسة : ألمانيا تسجل أعلى نسبة فقر منذ الوحدة بين شطريها

كشفت دراسة لمنظمات الرعاية الاجتماعية في ألمانيا أن معدل الفقر في البلاد شهد ارتفاعا منذ عام 2015.

ونقلت الدراسة أن نسبة الفقر وصلت إلى 15.7 بالمائة ما يعني أن حوالي 12.9 مليون ألماني يعانون من الفقر.

وهي نسبة كبيرة لم تسجلها ألمانيا منذ الوحدة بين شطريها. وطالبت منظمات الرعاية الاجتماعية بتدخل الدولة لمساعدة الفقراء بألمانيا من خلال العودة أكثر إلى سياسة اجتماعية.

وقال أولريش شنايدر مدير تجمع المنظمات في لقاء أجرته معه القناة الثانية الألمانية “ZDF”، إنه لا يجب فهم الفقر على أنه الوصول إلى حد المعاناة.

وأضاف أن الفقر يبدأ، حين يصعب على الشخص ممارسة حياته الطبيعية في المجتمع بسبب الحاجة المادية.

ويختلف تعريف معدل الفقر في ألمانيا، لكن الجمعيات تراها في وصول الدخل الشهري قبل الاستقطاع الضريبي إلى 60 بالمائة من متوسط الدخل في ألمانيا. (AFP-KNA-DW)

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