روسيا ترد على أمريكا : لم نقصف خطأ أي قوات مدعومة من قبلكم

قالت وزارة الدفاع الروسية إن الطائرات الروسية والسورية (النظام) لم تنفذ أي غارة على مواقع أشارت إليها الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن مسؤولا من القوات الجوية الأمريكية عبر لمسؤول قيادة القوات الجوية الروسية، في 28 شباط، عن قلقه من “إمكانية أن تنفذ الطائرات السورية والروسية أثناء قيامها بمهمتها المتعلقة بمكافحة الإرهابيين (داعش) جنوبي مدينة منبج، غارة جوية بالخطأ على مجموعات مسلحة تدعمها الولايات المتحدة”.

ومن أجل تجنب أي حادث سلّم المسؤول الأمريكي المعلومات عن مواقع فصائل المعارضة السورية التي تدعمها الولايات المتحدة في هذه المنطقة إلى المسؤول الروسي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن القيادة الروسية أخذت علما بهذه المعلومات.

وكان الجنرال الأمريكي ستيفن تاونسند قد قال، في وقت سابق، إن الطائرات الروسية والسورية نفذت غارة جوية بالخطأ على مواقع التحالف (قوات سوريا الديمقراطية) قرب مدينة الباب السورية في 28 فبراير. (SPUTNIK)

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