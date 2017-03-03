سكان قطر يزدادون مليون نسمة منذ الإعلان عن استضافتها كأس العالم

أعلنت السلطات القطرية أن عدد سكان البلاد قد بلغ 2,67 مليون نسمة، بزيادة أكثر من مليون شخص منذ أن تم اختيارها قبل سبعة اعوام لاستضافة كأس العالم في كرة القدم سنة 2022.

فقد أفادت الأرقام التي نشرتها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن “إجمالي عدد السكان حتى نهاية شهر شباط/فبراير 2017” بلغ 2,67 مليون نسمة، بزيادة 1,04 مليونا عن كانون الاول/ديسمبر 2010. ففي كانون الأول/ديسمبر 2010 كان عدد السكان 1,63 مليونا فقط. وتأتي الزيادة في وقت تنفذ قطر ورشة عملاقة تحضيرا لاستضافة المونديال، مع استقدام عشرات الآلاف من العمال الأجانب لمشاريع مباشرة وغير مباشرة تتعلق بالبطولة. إذ يقيم في قطر حاليا 2,1 مليون عامل أجنبي غالبيتهم من دول آسيوية مثل نيبال وبنغلادش والهند، بحسب أرقام اعلنتها في كانون الاول/ديسمبر وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية. ويعمل العديد من هؤلاء في مشاريع مرتبطة بشكل غير مباشر بكأس العالم كالبنى التحتية وشبكات الطرق ومترو الأنفاق وغيرها.

هذا وقد واجهت قطر خلال الفترة الماضية انتقادات على خلفية حقوق العمالة الأجنبية وورش العمل المرتبطة بكأس العالم. إلا أن الدوحة تنفي انتهاك حقوق العمال، وتؤكد العمل على تحسين ظروفهم. وبدأت السلطات القطرية والاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب في شباط/فبراير، جولات مشتركة على ورش بناء الملاعب التي ستستضيف كأس العالم.

من جانبه، أعلن وزير المالية القطري، علي شريف العمادي، الشهر الماضي أن بلاده تنفق 500 مليون دولار أسبوعيا على مشاريع البنى التحتية لاستضافة البطولة التي ستقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الاوسط وفي فصل الشتاء تحديداً. (SABAH)

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