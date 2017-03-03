” غوغل ” تبدأ بطرح مساعدها الرقمي الذكي لهواتف ” أندرويد ” المؤهلة

أعلنت #غوغل عن بدء طرح مساعدها الرقمي الذكي، “غوغل أسيستنت” Google Assistant، للهواتف الذكية العاملة بنظام #أندرويد، بعد أن كان مقتصراً على هواتف “بكسل” التي توفرها الشركة.

وقالت غوغل، عبر فيديو نشرته على حسابها الرسمي في موقع يوتيوب، إن “مساعدها الرقمي الذكي سيتوافر اليوم على الهواتف الذكية “المؤهلة”، دون أن توضح مواصفات هذه الهواتف المؤهلة أو تعطي قائمة بها”.

وكانت الشركة أعلنت الشهر الماضي، أن “المساعد سيتوافر بشكل مبدئي على الهواتف الذكية العاملة بإصداري 7.0 نوجا و6.0 مارشيملو من نظام أندرويد، وللمستخدمين المتحدثين باللغة الإنكليزية”.

وسيحصل مستخدمو الهواتف الذكية المؤهلة من المتحدثين بالإنجليزية في الولايات المتحدة الأمريكية أولاً على المساعد الرقمي الذكي، ثم المستخدمين في المملكة المتحدة وأستراليا وكندا، ثم المتحدثين بالألمانية في ألمانيا لاحقاً وفق ما نقلت البوابة العربية للأخبار التقنية ، وذلك ضمن خطة جوجل لطرح المساعد للهواتف التي وصفتها بـ”المؤهلة” حول العالم بدعم لأكثر من لغة.

ولن يتوافر المساعد في شكل تطبيق خاص، ولكن في شكل تحديث لحزمة “خدمات غوغل بلاي” Google Play Services، وهو المساعد الذي سيطور من الأوامر الصوتية في هواتف أندرويد لتقدم خصائص أكثر ذكاءاً تساعد المستخدمين في مهامهم اليومية.

وترى غوغل أن المساعد الجديد سيصل خلال الفترة القليلة القادمة إلى مئات الملايين من نظام أندرويد، وهو النظام الذي كان قد استحوذ على نسبة تقدر بنحو 85% من سوق الهواتف الذكية العالمي العام الماضي، بحسب شركة آي دي سي لأبحاث السوق.

وتحاول غوغل استغلال العدد الكبير لمستخدمي نظام أندرويد للمنافسة بقوة في سوق المساعدات الرقمية الذكية، خاصة مع دخول شركة مثل أمازون لهذا السوق بمساعدها أليكسا، وعزم سامسونغ على دخولها، وهو السوق المتواجد فيه مساعدات مثل سيري الذي تطوره شركة أبل، وكورتانا الذي تطوره شركة مايكروسوفت.

يذكر أن إل جي كانت أطلقت هاتفها الذكي عالي المواصفات الجديد إل جي 6 الشهر الماضي، وهو الهاتف الذي وصفته بأنه أول هاتف ذكي من خارج سلسلة غوغل بكسل الذي يأتي بمساعد الشركة الأمريكية الرقمي الذكي الجديد.

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