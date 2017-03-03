” غوغل ” تمنح ميزة تجربة الألعاب قبل تنزيلها

أعلنت شركة #غوغل عن ميزة جديدة تتيح لمطوري تطبيقات الألعاب على نظام #أندرويد منح المستخدمين فرصة لتجربة هذه الألعاب قبل شراء التطبيقات من متجر بلاي، وتثبيتها على أجهزتهم الذكية.

وأوضحت غوغل، خلال مشاركتها في مؤتمر مطوري الألعاب GDC 2017 المنعقد حالياً في أمريكا، أن الميزة ستتوافر لمطوري تطبيقات الألعاب المتاحة على متجر بلاي في صورة نوع من الإعلانات، وذلك تحت اسم Playables.

وقالت سياسي هسياو، المديرة المسؤولة عن إعلانات الموبايل في غوغل، أن ميزة Playables ستفيد المستخدمين والمطورين على حد سواء، حيث ستتيح للمستخدمين تجربة الألعاب قبل دفع أي أموال مقابلها، وللمطورين جذب عدد أكبر من اللاعبين.

وأضافت هسياو أن طريقة اختيار المستخدمين للألعاب من على متجر بلاي اختلفت في السنوات الأخيرة وفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، حيث أصبح المستخدمين يبحثون عن ألعاب بعينها لتنزيلها بدلاً من تثبيت تطبيقات الألعاب الموجودة في المراتب الأولى.

وترى مديرة إعلانات الموبايل في غوغل أن الميزة الإعلانية الجديدة ستفيد المستخدمين كذلك في التعرف على ألعاب جديدة، والمطورين في عرض ألعابهم بصورة أفضل على المستخدمين.

وسيتاح للمطورين في الميزة الإعلانية الجديدة توفير أجزاء قصيرة أو مراحل محدودة من ألعابهم أمام المستخدمين لتجربتها، ومن ثم نقل المستخدمين لشراء أو تثبيت التطبيق من متجر بلاي.

يذكر أن جوجل بدأت في طرح الميزة الجديدة على نحو محدود، إلا أنها ستوفرها لجميع المطورين خلال الشهور القليلة القادمة، كما يجدر بالإشارة إلى أن الميزة الإعلانية ستعمل وفق تقنية HTML5.

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