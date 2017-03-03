فينغر : أفضل البقاء في آرسنال على الانتقال لبرشلونة

أكد المدير الفني لفريق #آرسنال الإنكليزي لكرة القدم، الفرنسي #آرسين_فينغر، أنه لا يريد الرحيل عن “الغانرز”، مستبعداً بذلك الانتقال لتدريب برشلونة الإسباني.

وكان فينغر (67 عاماً) من الأسماء المتوقعة لخلافة مدرب برشلونة، لويس إنريكي، الذي أعلن الأربعاء، عزمه الرحيل عن النادي “الكاتالوني” بنهاية الموسم الحالي.

وأوضح المدرب الفرنسي ، في مؤتمر صحافي قبل مباراة ليفربول المرتقبة غدا السبت ، أنه “يفضل البقاء مع آرسنال”.

وتابع المدرب الفرنسي: “لا أبحث عن عمل في أندية أخرى.. أنا أركز حالياً فقط في الوصول إلى المستوى التالي والاستمرار في التحسن.. أن تكون مدرباً منافساً يعني أن تسعى دوماً للتطور وأن تبحث عن كيف تستطيع أن تفعل الأشياء بشكل جيد وأن تعيد الإبداع والابتكار.. هذا ما أحاول القيام به حالياً”.

وحول رأيه في إعلان إنريكي خلال منتصف الموسم الحالي عن عزمه الرحيل بحلول الصيف المقبل، اعتبر فينغر أن “هذا النوع من القرارات في هذا التوقيت ليس سلبياً”.

وأضاف فينغر: “لا أعتقد أن ذلك سيكون له تداعيات سلبية.. اعتبر أنه يمكن أن يكون إيجابياً”.

وينتهي عقد فينغر مع آرسنال الصيف المقبل، ويمكن أن يضع نهاية لمسيرة استمرت 20 عاماً مع الفريق الإنكليزي.

وقال مدرب آرسنال: “قضيت 20 عاماً هنا.. وخلال هذه الفترة كان أمامي فرص عديدة للرحيل.. لذا لا ينبغي أن أقنع أحداً بأنني أفضل دوما أن استمر مع آرسنال”. ( EFE )

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