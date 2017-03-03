” قوات روسية ستحل محله ” .. وكالة إيطالية : حزب الله سينسحب من أكثر من 80 % من المناطق التي يسيطر عليها في سوريا

نقلت وكالة آكي الإيطالية عن مصادر معارضة لم تسمها أن “قوات روسية خاصة بدأت تحل محل ميليشيات حزب الله اللبناني في عدة مناطق بريف دمشق الشمالي والغربي”.

وأشارت المصادر إلى “ظهور بوادر انسحاب قسري للحزب من هذه المناطق”، ونبّهت من “اتّباع إيران استراتيجية غير عسكرية لتعويض هذه التغيرات الميدانية”.

وأضافت أن “بعض القوات العسكرية الروسية من الشرطة العسكرية والجيش بدأت تحل محل ميليشيات حزب الله في القلمون في ريف دمشق بشكل واضح”، وفي “بعض مناطق ريف دمشق الغربي بشكل بسيط وتمهيدي”.

ورأت أن هذه التحركات “توحي بانسحاب قسري إلزامي من هذه المناطق لميليشيات الحزب اللبناني الموالي لإيران، وتؤكد على تسريبات من موالين للسلطة بأن الحزب سينسحب من أكثر من 80% من المناطق الذي يسيطر عليها في سورية بناء على أوامر روسية”.

كما نبّهت المصادر من أن الحزب اللبناني وإيران “ليسا بصدد الاستسلام لهذه الخطوة الإلزامية التي يريدها الروس، بل بدأ الطرفان بعملية تحويل للاستراتيجيات، تقضي بالتراجع في المجال العسكري لصالح تفعيل إحداث خروقات في المجتمع السوري، عبر موالين وبعض المعارضين، لتشكيل قاعدة واسعة في المجتمع قادرة على خلخلة أي انحياز فيه لصالح روسيا، وهو أمر لن تستطيع روسيا مجاراتها به”.

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