مؤسسة الإحصاء التركية : إزدياد إقبال الأتراك على الزواج من سوريات

شهد العام الماضي زيادة في إقبال الأتراك على الزواج من السوريات بنسبة ارتفاع بلغت 82% مقارنة بـ2015.

وحلت السوريات في مقدمة العرائس الأجنبيات اللاتي تزوجن من أتراك، خلال العام الماضي، وفق معطيات مؤسسة الإحصاء التركية.

وبلغ عدد حالات الزواج من السوريات بين الأتراك في 2016، 6 آلاف و495 حالة، في حين كان العدد 3 آلاف و569 عام 2015.

وأظهرت المعطيات وجود ميول أكثر لدى الرجال الأتراك للزواج من أجنبيات، مقارنة بزواج التركيات من الأجانب.

وسجلت حالات الزواج بأجنبيات زيادة قدرها 20%، لتصل 22 ألفا و583 حالة العام الماضي، في حين كانت الزيادة 5.9% في حالات زواج التركيات من مواطني دول أجنبية، ليبلغ العدد 3 آلاف و777 حالة.

وبلغت نسبة السوريات بين العرائس الأجنبيات، 29%، ليتربعن بذلك على عرش القائمة، في حين جاء بعدهن مواطنات من ألمانيا وأذربيجان وروسيا وأوكرانيا.

وبلغت نسبة مواطني ألمانيا (التي تضم جالية تركية كبيرة) 35.4% في قائمة الأجانب الذين تزوجوا من تركيات، تلاهم حملة الجنسيات السورية والأسترالية والبريطانية والأذرية. (ANADOLU)

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