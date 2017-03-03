مؤسسة ميسي تتبرع بـ 3 آلاف جرعة من دواء فيروس ” سي “

بدأت مؤسسة نجم #برشلونة ومنتخب #الأرجنتين، ليونيل ميسي، التبرع بألف جرعة من دواء التهاب الكبد الوبائي (فيروس سي) في بلده الأرجنتين، بينما ستتبرع بألفي جرعة لدول أخرى، لكي يصل إجمالي المنتفعين من هذا الدواء إلى 3 آلاف شخص.

وأبرز بيان صدر عن إدارة مؤسسة ميسي، أن “المؤسسة بدأت عملية التبرع المجاني بثلاثة آلاف جرعة من أجل محاربة فيروس سي”.

وستوزع ألف جرعة منها في الأرجنتين، بينما سيتم توزيع الألفي جرعة الباقية في دول مختلفة، من أجل تسهيل عملية الحصول على هذا الدواء للمرضى ذوي الموارد المادية المحدودة.

يشار إلى أن ميسي هو السفير العالمي لحملة “Stop The Wait”، التي كانت انطلقت الأسبوع الماضي في مصر، بحفل خيري أقيم في القاهرة، وحضره نجم فريق برشلونة الإسباني.

وخلال الحفل المذكور تم جمع تبرعات لشراء أكثر من 25 ألف جرعة دواء لفيروس سي، من أجل إنقاذ حياة 25 ألف شخص، وفقاً لبيان المؤسسة.

وعبر هذه المبادرة، يسعى ميسي ومؤسسته لمساعدة العالم على علاج هذا المرض وتجنب قوائم الانتظار الطويلة (للحصول على الدواء)، وتقليل التكلفة الكبيرة التي يتعين على المرضى تحملها.

وكان ميسي أوضح: “كخطوة أخرى نحو عالم أفضل ولمواصلة تحقيق أهداف مؤسستي، قررت الانضمام إلى حملة ضد هذا المرض لكي أدعم هذه القضية بحثاً عن عالم خال من فيروس سي”. ( EFE )

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