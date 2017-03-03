مارادونا سيعود لكرة القدم من بوابة الصين

أكد المحامي الخاص بدييغو آرماندو مارادونا أن النجم الأرجنتيني السابق يخطط للانتقال إلى #الصين من أجل الإشراف على مدراس تعليم للصغار سعياً عن تقديم شيء من خبرته الكبيرة بالملاعب.

المحامي ماتياس مورلا تحدث لـ “دياريو بوبولار” عن الصفقة المرتقبة مشيراً إلى تلقي مارادونا لعرض مالي كبير وأضاف “ذات الأشخاص الذين نقلوا تيفيز للصين أبدوا اهتمامهم بمارادونا ونحن أبدينا موافقتنا والمحادثات وصلت لمرحلة متقدمة”.

مورلا أكد رغبة الرئيس الصيني أن يرى مارادونا يلعب دوراً بتطوير كرة القدم بالمدارس بمناطق مختلفة من البلاد بحثاً عن “مارادونا جديد” على حد تعبيره.

وعن رغبة مارادونا أضاف مورلا وفق ما نقلت شبكة يورو سبورت : “هو متحمس كثيراً لكن تبقى هناك بعض الخطوات التي لابد من إنجازها فعلينا متابعة عقده مع مدارس دبي ومن ثم نرى ما هي إمكانية السفر للصين”.

ويعيش حالياً مارادونا في إمارة دبي حيث بدأ العمل مع مدارس خاصة بتطوير المواهب بعد أن أنهى عقده مع نادي النصر الذي أشرف سابقاً على تدريبه.

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