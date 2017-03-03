مانشستر يونايتد يقيم مباراة وداعية لمايكل كاريك

سينظم مانشستر يونايتد الإنكليزي مباراة تكريمية للاعب وسط الفريق، مايكل كاريك، في نهاية الموسم الحالي، فيما قرر اللاعب السابق لمنتخب إنكلترا التبرع بكافة إيرادات المباراة للأعمال الخيرية.

وأمضى كاريك (35 عاماً)، الذي يشغل أيضاً نائب قائد الفريق، 11 عاماً مع يونايتد ونال 16 لقباً كبيراً مع النادي، بما في ذلك 5 ألقاب للدوري الإنكليزي الممتاز.

وستقام المباراة في 4 حزيران المقبل، وسيتم توزيع الأموال التي تم جمعها، عقب احتساب النفقات، على مؤسسات خيرية منتقاة من خلال مؤسسة مايكل كاريك التي سيتم تأسيسها.

وقال كاريك في بيان: ” أتمنى جمع أكبر قدر من الأموال لمؤسستي للمساعدة في إحداث الفارق في حياة الأطفال.. أنا متحمس لهذا بشدة وأريد أن أشكر جميع من ساهم لجعل هذا التكريم ممكناً”. ( reuters )

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