محافظ بشار الأسد في القنيطرة : لن أسمح بانتشار ظاهرة ” القمل ” في المدارس

قالت وسائل إعلام موالية، إن محافظ القنيطرة أحمد شيخ عبد القادر أبدى انزعاجه الكبير لانتشار ظاهرة القمل في مدارس التجمعات ذات الكثافة الكبيرة بعدد الطلاب، ليقول إنه «لن أسمح بهذه الظاهرة»، ويتساءل عن غياب إدارات المدارس والموجهين.

وقال المحافظ إنه “ليس مهماً إصدار القرارات وإنما متابعة تنفيذها ولا قيمة لأي قرار لا ينفذ وإلا فسيبقى حبراً على ورق”.

وأشار عبد القادر إلى ورود شكاو كثيرة على واقع النظافة في تجمعات النازحين رغم تقديم كل الدعم للوحدات الإدارية لتحسين واقع النظافة فيها وآخرها تقديم 100 مليون لإصلاح آليات النظافة والتي تم وضعها بالخدمة وبالتالي لا مبرر لتقصير تلك الوحدات بعملها.

وطالب المحافظ بضرورة مراقبة الدواء ووصوله إلى مستحقيه من المرضى المزمنين، منوهاً لوجود كميات جيدة من الدواء، و “إذا ضبطنا عملية التوزيع فإنه سيكفي كل أبناء المحافظة”.

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