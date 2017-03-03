مصر : امرأة و زوجها يفقدان شاب ” رجولته ” بسبب علاقة حب قديمة

ألقت الأجهزة الأمنية في #مصر القبض على شاب وزوجته قاما بتقييد شاب آخر وانهالوا عليه طعنا كنّا قاموا بقطع أجزاء حساسة في جسده وأفقدوه رجولته.

الجريمة التي وقعت بإحدى قرى مدينة فاقوس بالشرقية في دلتا مصر تعود وقائعها لسنوات مضت حيث ارتبط شاب بقصة حب مع فتاة في قرية منشأة عبدون ولكنها انتهت بالفشل وتزوجت الفتاة بآخر ، وفق ما ذكرت قناة العربية ، وانتشرت أقاويل في القرية حول الفتاة وبعد زواجها كانت تردد شائعات مسيئة للشاب بين جيرانه وأصدقائه فذهب اليها معاتبا لكن زوجها عندما علم بذلك قرر أن ينتقم منه بطريقته البشعة.

وقام زوجً الفتاة ويدعى محمد وشقيقه علي و زوجته أميرة باستدراج الشاب الذي يدعى كمال بحجة الصلح وانهاء أي خلافات واقتادوه إلى مكان مهجور وانهالوا عليه ضربا وسببوا له اصابات خطيرة في رأسه وكدمات بالوجه وسحجات بمختلف الجسم ، كما قاموا بقطع عضو حساس في جسده وأفقدوه رجولته وتركوه ينزف بغزارة وفروا هاربين.

وتم القبض على المتهمين وإيداع الشاب الضحية بمستشفى الأحرار بالزقازيق في حالة سيئة وتحرر محضر حمل رقم 7636 لسنة 2017 وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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