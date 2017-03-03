مصياف : ” لص محترف ” يسرق مصوغات ذهبية و أموالاً من داخل منزل رغم وجود أصحابه !

قالت وسائل إعلام موالية، إن لصاً استغل غفلة أصحاب منزل في مصياف، وسرق ذهباً وأموالاً، رغم وجودهم داخله.

ونقلت صحيفة “الوطن” عن مصدر في قيادة منطقة مصياف، أن “السارق أقدم على دخول أحد المنازل في شارع المساكن أو ما يسمى شعبياً (حي شتيوي سيفو) وتسلل إلى المنزل الذي يقع في الطابق الأرضي عبر النافذة عند الساعة العاشرة ليلاً على حين كان أصحاب المنزل في غرفة الجلوس”.

ووصل السارق إلى غرفة النوم وسرق مصوغات ذهبية ومبالغ نقدية بقيمة تتجاوز مليون ليرة سورية، وفر هارباً.

وقال المصدر إن أصحاب المنزل فوجئوا بحالة النافذة وبعد تفقد الغرفة والخزانة تبين لهم سرقة المصوغات والمبالغ.

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