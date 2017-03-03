هولندا : إرتفاع أعداد القادمين عبر ” لم الشمل ” .. و السوريون في المقدمة

قالت مديرية الهجرة والتجنيس في هولندا، إن تدفق اللاجئين (طلب لجوء – طلب مكرر – لم شمل) تراجع بنسبة 30 بالمئة.

وأوضحت المديرية، بحسب ما ترجم عكس السير، أن العدد كان شهر كانون الأول من عام 2016، 3879 طلباً، لكنه أصبح في كانون الثاني الماضي 2698.

ومنذ تشرين الثاني من عام 2016، أصبحت أعداد اللاجئين القادمين عبر لم الشمل، أكبر من أعداد طالبي اللجوء الجدد.

وفي شهر كانون الثاني الماضي، احتل السوريون المرتبة الأولى في قائمة الواصلين، بنسبة 39 بالمئة، وكانت نسبتهم 52 بالمئة في كانون الأول الماضي.

وأضافت المديرية أن في كانون الأول تقدم 1401 شخص بطلب لجوء، وانخفض الرقم إلى 1249 في كانون الثاني.

ومنذ شهر أيلول الماضي بدأت نسبة القادمين بلم الشمل بالارتفاع، فوصل إلى هولندا 2316 شخصاً في كانون الأول الماضي، و1273 في الشهر الذي تلاه.

وشكل السوريون نسبة 70% من القادمين عبر لم الشمل في هذه الفترة.

عكس السير