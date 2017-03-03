هيئة الأركان الروسية تؤكد تسليم وحدات الحماية الكردية مناطق في محيط منبج لجيش بشار الأسد

أعلنت هيئة الأركان العامة للجيش الروسي أن “وحدات من القوات السورية ستدخل المناطق التي تسيطر عليها قوات الدفاع الذاتي الكردية بدءا من الجمعة 3 مارس/آذار”.

وأكد رئيس المديرية العامة للعمليات في هيئة الأركان الروسية سيرغي رودسكوي، الجمعة، بحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم”، أن “وحدات الجيش السوري وصلت إلى المنطقة الواقعة جنوب غرب مدينة منبج التي تسيطر عليها وحدات الدفاع الذاتي الكردية”.

وقال: “وفقا للاتفاقات التي تم التوصل إليها بمساعدة من قيادة القوات الروسية في سوريا، سيتم إدخال وحدات من القوات المسلحة التابعة للجمهورية العربية السورية بدءا من يوم 3 مارس/آذار، إلى الأراضي التي تسيطر عليها وحدات الدفاع الكردية”.

وكان مجلس منبج العسكري التابع لوحدات الحماية الكردية أعلن يوم أمس عن اتفاقه مع الجانب الروسي حول تسليم القرى الغربية في ريف منبج لمن أسماها “حرس الحدود التابعة للدولة السورية”، بهدف “قطع الطريق أمام الأطماع التركية”.

مواضيع متعلقة :

عكس السير