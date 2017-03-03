وزير الخارجية التركي يتهم ” الدولة العميقة ” في ألمانيا بالوقوف خلف إلغاء فعالية سيحضرها وزير العدل التركي

اتهم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الدولة العميقة في ألمانيا، بالوقوف خلف إلغاء فعالية في ولاية بادن-فورتمبيرغ الألمانية، كان سيحضرها وزير العدل التركي.

وقال جاويش أوغلو في تصريحات صحفية في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة أنقرة: “إلغاء فعالية كان سيحضرها وزير العدل التركي في ألمانيا يأتي في إطار “الممارسات الممنهجة للدولة العميقة”.

وأوضح الوزير التركي أن الضغوط الممنهجة التي تمارس ضد الأتراك في ألمانيا لن تنال من عزيمتهم، داعيا المسؤولين الألمان للتعاون مع أنقرة بهذا الشأن.

كما شدد وزير الخارجية التركي على ضرورة أن تبتعد ألمانيا عن سياسة التعالي، قائلاً : ” ينبغي عليكم أن تنظروا إلينا كشركاء متساوين.. تركيا ليست دولة تحت إمرتكم(…) لستم من الدرجة الأولى وتركيا ليست من الدرجة الثانية”.

وأردف جاويش أوغلو: ” إذا كنتم ترغبون بالعمل مع تركيا، فأنتم مضطرون لتعلم كيفية التصرف معنا، بهذه الطريقة لا تسير الأمور، نحن أيضاً سنرد بالمثل دون تردد”.

وذكّر جاويش أوغلو المسؤولين الألمان بمحاولتهم العام الماضي عرقلة اجتماع للرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع المواطنين الأتراك حول المحاولة الانقلابية الفاشلة، في الوقت الذي أعطوا الإذن لمنظمة “بي كا كا” الإرهابية بعقد اجتماع، شارك فيه قادة المنظمة عبر البث المباشر.

تجدر الإشارة أنَّ الخارجية التركية استدعت أمس الخميس، السفير الألماني في أنقرة على خلفية إلغاء فعالية للجالية التركية بولاية بادن-فورتمبيرغ الألمانية، كان سيحضرها وزير العدل التركي، بكر بوزداغ، بالمقابل ألغى وزير العدل التركي، بكر بوزداغ، زيارته إلى ألمانيا واللقاء الذي كان سيجمعه مع نظيره الألماني.

وأعلنت بلدية مدينة غاغناو الألمانية، سحب ترخيص منحته لـ”اتحاد الديمقراطيين الأتراك الأوروبيين” لعقد اجتماع بحجة وجود “نقص في المرافق الخدمية” اللازمة لاستقبال عدد كبير من الزوار. (ANADOLU)

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