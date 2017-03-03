ينقصها فقط ترديد شعار البعث .. دي ميستورا يقدم ورقة من 12 بنداً حول ” نظام الحكم في سوريا ” تشتمل على حماية البيئة و التراث و الحفاظ على الجيش !

قالت قناة روسيا اليوم إن “المبعوث الدولي الخاص، ستيفان دي ميستورا، قدم للأطراف السورية المشاركة في اجتماع “جنيف 4″ ورقة مكونة من 12 بندا لرؤية الأمم المتحدة حول نظام الحكم في سوريا”.

وأضافت القناة، يوم أمس الخميس أن الورقة مكونة من مجموعة أفكار عامة لا تختلف عليها الأطراف المشاركة في الاجتماع.

وجاء في ورقة دي ميستورا :

1- احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها 2- المساواة التامة من حيث السيادة الوطنية، وممارسة دورها الكامل في المجتمع المدني، ولا يجوز التنازل عن أي جزء من الأراضي السورية و”يظل الشعب السوري ملتزما باستعادة الجولان السوري المحتل بالوسائل المشروعة” 3- يقرر الشعب السوري وحده مستقبل بلده بالوسائل الديمقراطية.

4- تكون سوريا دولة ديمقراطية وغير طائفية تقوم على المواطنة والتعددية السياسية وسيادة القانون 5- تلتزم الدولة بالتمثيل العادل وبإدارات المحليات في الدولة والإدارة المحلية الذاتية للمحافظات 6- استمرارية عمل الدولة ومؤسساتها وتحسين أدائهما.

7- الحفاظ على القوات المسلحة 8- رفض الإرهاب والتعصب والتطرف والطائفية 9- احترام حقوق الإنسان وإيجاد آليات لحمايتها.

10- إسناد قيمة عالية للهوية الوطنية لسوريا 11- توفير الدعم للمحتاجين وضمان السلامة والمأوى للاجئين والمشردين بما في ذلك حقهم في العودة إلى ديارهم 12- حماية البيئة والتراث الوطني.

ورغم أنها معظم البنود متفق عليها نظرياً، إلا أنها ليست إلا شعارات تبناها نظام آل الأسد منذ أن استولى على السلطة دون أن يطبق منها حرفاً واحداً، كما أن عدداً منها يشكل المشكلة الأكبر، فنظام بشار الأسد حول “القوات المسلحة” التي يريد دي ميستورا الحفاظ عليها إلى آلة إجرامية ارتكبت مجازر مروعة بحق السوريين وضمت لبشار الأسد الحفاظ على كرسي الديكتاتورية حتى اليوم، كما أنه لا يمكن مطالبة النظام بضمان وسلامة اللاجئين وحقهم في العودة لديارهم، وهو الذي هجرهم منها ودمرها فوق رؤوس من بقي منهم فيها.

وقالت القناة “إن هذه هي أبرز النقاط التي ينتظر أن تدرس وتناقش من قبل الأطراف خلال الجلسات المقبلة، وسبق وأن وزع دي ميستورا هذه الورقة باللغة الإنجليزية في جلسة سابقة عقدت اليومين الماضيين، ووزعت باللغة العربية الخميس”.

وإن صح ما أوردته “روسيا اليوم” حول هذه الورقة، فإن دي ميستورا سيكون قد أكمل ما يفعله النظام من تمييع للقضية الأساسية وتضييع للوقت، وابتعاد عن جوهر المحادثات التي يفترض أن تناقش “الانتقال السياسي”.

عكس السير