3 سعوديين يسرقون سيارة مواطن بداخلها زوجته

ألقت شرطة منطقة #الرياض في المملكة العربية #السعودية القبض على 3 جناة (سعوديي الجنسية)، أقدموا على سرقة سيارة مواطن كانت بداخلها زوجته.

وقال الناطق الإعلامي للشرطة، إن الشرطة تلقت بلاغا من مواطن يفيد بتعرض سيارته للسرقة أثناء وقوفها في وضعية التشغيل أمام أحد المحال التجارية وبداخلها زوجته، التي تمكنت من مغادرتها أثناء مباشرة الجناة السرقة دون أن تصاب بأذى.

وحددت الشرطة هوية المتهمين، وهم سعوديون جميعهم في العقد الثاني من العمر، بعد اشتباهها بهم وفق ما نقلت صحيفة سبق، وتمكنت من إلقاء القبض عليهم إثر كمائن محكمة، في حين أقر المتهمون بما نسب إليهم، واعترفوا بمكان إخفاء المركبة، حيث عثر عليها متوقفة بالقرب من إسكان طريق الخرج.

وتمت إحالة المتهمين إلى الشرطة المختصة لاستكمال الإجراءات.

عكس السير