أردوغان : آلاف الإرهابيين يمارسون إرهابهم في ألمانيا

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن استيائه من إلغاء ألمانيا فعاليات كان سيحضرها وزيرا العدل التركي، بكر بوزداغ، والاقتصاد نهاد زيبكجي.

جاء ذلك في كلمة له بحفل توزيع جوائز منظمة “الهلال الأخضر” التركي في مدينة إسطنبول مساء الجمعة.

وأشار أردوغان إلى أن مئات وآلاف الإرهابيين يمارسون إرهابهم في ألمانيا، (في إشارة لأنشطة منظمة بي كا كا الإرهابية).

وأضاف “يمنعون وزير عدلنا الذي سيذهب لإجراء محادثات رسمية ومخاطبة مواطنينا هناك، يمنعون وزير اقتصادنا من التحدث هناك، كما منعوني من التحدث عبر دائرة تلفزيونية مغلقة في لقاء جماهيري بألمانيا عبر قرار اتخذته المحكمة الدستورية في غضون ساعتين فقط بشكل لم يسبق له مثيل بالعالم”.

ومنعت السلطات الألمانية، أواخر يوليو/تموز 2016، متظاهرين في مدينة “كولونيا” الألمانية منددين بمحاولة الانقلاب، من إجراء اتصال بواسطة دائرة تلفزيونية مغلقة، مع الرئيس أردوغان، حيث كان من المقرر أن يلقي خلاله كلمة للمتظاهرين.

وأردف الرئيس التركي، في كلمته اليوم “وبعكس ذلك فإن جميل بايق (قيادي في بي كا كا) يجري اتصالاته ويتحدث هناك، فيجب محاكمة أولئك على دعم وإيواء الإرهاب”.

وأمس الخميس، استدعت وزارة الخارجية التركية، السفير الألماني في أنقرة على خلفية إلغاء فعالية للجالية التركية بولاية بادن- فورتمبيرغ الألمانية، كان مقرر أن يحضرها وزير العدل التركي.

جاء ذلك عقب إعلان بلدية مدينة غاغناو الألمانية، سحب ترخيص منحته لـ”اتحاد الديمقراطيين الأتراك الأوروبيين” لعقد اجتماع بحجة وجود “نقص في المرافق الخدمية” اللازمة لاستقبال عدد كبير من الزوار.

وعلى ضوء ذلك ألغى وزيرا العدل والاقتصاد التركيين زيارتهما المزمعة إلى ألمانيا. (ANADOLU)

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