أوزيل : مورينيو وصفني بالجبان .. و كدت أن أضربه !

كشف اللاعب الدولي الألماني #مسعود_أوزيل، نجم نادي أرسنال الإنكليزي، عن مشاجرة وقعت بينه وبين البرتغالي جوزيه مورينيو، مدربه السابق في نادي ريال مدريد الإسباني.

ونشرت صحيفة “بيلد” الألمانية مقتطفات من كتاب السيرة الذاتية لمسعود أوزيل، والذي ذكر فيه أنّ مورينيو وصفه خلال إحدى مباريات فريقهما السابق بـ “الجبان”.

وقال أوزيل، في سيرته الذاتية، أنّ مورينيو انتقده في احدى المرات وقال له بشكل غاضب :”أتعتقد أنّ تمريرتين جميلتين أمر كافي، أتعتقد أنك لو لعبت بنسبة 50 بالمائة سيكون ذلك كافياً؟”.

وأضاف اللاعب الألماني سارداً القصة بحسب ما نقلت صحيفة إيلاف : “لقد وقفنا أمام بعض كملاكمين في حلبة ينتظران الهجوم على بعضهما، كم كنت أكرهه في ذلك الوقت، لكني في الواقع أحب مورينيو”.

وأوضح أوزيل أنه قام بخلع قميصه وألقاه باتجاه مورينيو الذي قال له :”هل سوف تستسلم الآن؟ أنت جبان”.

وتابع اللاعب ذو الأصول التركية أنّ المدرب البرتغالي قال له أيضاً: “ماذا تريد؟ هل تريد أن تكون تحت دش دافئ وجميل والشامبو على شعرك وأنت مستمتع وأنت وحيد؟ أم أنك تريد أن تثبت للجماهير واللاعبين أن هناك أشياء أنت قادر على القيام بها؟”.

يذكر أنّ أوزيل لعب تحت قيادة البرتغالي مورينيو في ريال مدريد لثلاث سنوات من 2010 إلى 2013، قبل أن يرحلا سوياً نحو الدوري الإنكليزي الممتاز حيث انضم النجم الألماني إلى نادي أرسنال، في حين تسلم البرتغالي الإدارة الفنية لنادي تشيلسي.

عكس السير