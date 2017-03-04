إدلب : سقوط طائرة حربية نظامية من طراز ” ميغ 21 ” في الريف الشمالي ( فيديو | محدث )

قالت حركة أحرار الشام إنها أسقطت طائرة حربية تابعة للنظام في ريف إدلب، فيما ذكر ناشطون أن الطائرة سقطت جراء عطل فني.

وأعلنت معرفات تابعة للحركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تم إسقاط طائرة حربية من طراز “ميغ 21″، بعد استهدافها بمدافع 23.

وبثت الحركة مقطعاً مصوراً يظهر ما قالت إنه “لحظة استهداف الطائرة الحربية التي سقطت بريف ادلب الشمالي”.

من جهتهم، قال ناشطون معارضون إن الطائرة سقطت نتيجة عطل، بعد أن نفذت غارات على كفرسجنة ومعرة مصرين.

وأشاروا إلى أن الطائرة سقطت بالقرب من سلقين، فيما لم يعرف مصير طاقم الطائرة بعد.

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