الأردن ينفذ حكم الإعدام شنقاً بحق 15 بينهم 10 أدينوا بالإرهاب

نفذت السلطات الأردنية، فجر اليوم السبت، أحكاماً بالإعدام شنقاً، بحق 15 شخصاً بينهم 10 أشخاص أُدينوا بارتكاب جرائم “إرهابية”.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني إن “الجرائم الإرهابية التي أدين بها العشرة هي ما يعرف بخلية إربد الإرهابية (خمسة أفراد)، والهجوم على مكاتب المخابرات العامة في البقعة (واحد)، والاعتداء على رجال الأمن العام في صما (واحد)”.

كما شملت “اغتيال الكاتب ناهض حتر (واحد)، والتفجير الذي تعرضت له سفارة المملكة في بغداد عام 2003 (واحد)، والهجوم على فوج سياحي في المدرج الروماني (واحد)”. وفق المومني الذي تحدث لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

المومني أوضح أنه تم تنفيذ الحكم أيضاً بحق “5 آخرين ارتكبوا جرائم جنائية كبرى بشعة تتمثل باعتداءات جنسية وحشية على المحارم”.

والأسبوع الماضي، صادقت محكمة التمييز الأردنية (أعلى هيئة قضائية في المملكة)، على قرار محكمة أمن الدولة القاضي بالإعدام شنقاً لخمسة أفراد من “خلية إربد الإرهابية”، على خلفية المواجهة المسلحة مع الأمن في الأول من مارس / آذار 2016.(ANADOLU)

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